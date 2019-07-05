Возле Гибралтара задержали танкер с украинцами на борту: все подробности

В четверг, 4 июля, возле Гибралтара задержали иранский нефтетанкер Grace 1, на борту которого были украинцы.

Об этом сообщает издание Sky News.

Отмечают, что судно направлялось в Сирию, когда рано утром его задержали полицейские и таможенные органы Гибралтара при поддержке отряда британских морских пехотинцев. Экипаж танкера находится все время на борту и в основном состоит из индейцев, однако там также есть пакистанцы и украинцы. Однако количество граждан Украины неизвестно.

Grace 1 перевозил нефть из Ирана в Сирию. Это первый случай, когда европейские власти захватили танкер за якобы нарушение санкций против Сирии, которые действуют с 2011 года.

Испания заявила, что Гибралтар задержал Grace 1 после запроса Соединенных Штатов к Великобритании.

Командир иранской революционной гвардии пригрозил 5 июля захватить британский корабль в ответ на задержание иранского супертанкера.

Как сообщал "Апостроф", власти Италии работают над отменой европейских санкций против России, введенных за оккупацию Крыма и военную агрессию на Донбассе.