В Запорожье военные устроили серьезное ЧП на дороге: опубликовано видео

В субботу, 6 июля, в Запорожье военные устроили серьезное ЧП на дороге - колесо их машины отвалилось и на скорости попало в велосипедиста.

Об этом сообщает Telegram-канал "Оперативный".

Отмечается, что велосипедист находился на встречной полосе. Мужчина получил серьезные травмы.

По данным местного издания "Индустриалка", инцидент произошел на Набережной напротив автосалона "Митсубиши". От УАЗика с военными номерами отлетело переднее колесо.

Как сообщал "Апостроф", 24 июня в Киеве произошло жуткое ДТП с участием большегрузных фур.

23 июня под Тернополем произошла ужасная авария с двумя фурами, в результате которой серьезно пострадали оба водителя.

Также 18 июня на автодороге Киев-Чоп вблизи села Колоденка Ровенской области произошло столкновение двух автомобилей, в результате чего оба водителя погибли на месте.