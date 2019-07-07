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​Пропагандисты Путина попали под обстрел на Донбассе

воскресенье, 07 июля 2019, 16:25
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Боевики ДНР распространяют информацию о том, что съемочная группа российского телеканала "Звезда" якобы попала под обстрел ВСУ.

Об этом пишет 360tv.ru.

"Съемочная группа телеканала "Звезда" попала под обстрел в Донецкой области. По предварительным данным, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В "народной милиции" ДНР якобы подтвердили факт обстрела журналистов.

"Съемочная группа телеканала "Звезда" прибыла в Коминтерново для фиксации последствий обстрела со стороны украинских силовиков Свято-Спиридоновского храма. Во время работы журналистов вооруженные формирования Украины начали обстрел населенного пункта. Всего было выпущено восемь мин. Слава богу, все живы и здоровы", - заявили оккупанты.

В сети с сарказмом отреагировали на новость боевиков.

Как сообщал "Апостроф", боевики ДНР обнародовали в сети видео, на котором якобы зафиксирован их мощный удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донбассе, но многие сразу же усомнились в достоверности ролика, назвав его "мультиком".

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