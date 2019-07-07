С трудом держался на ногах: всплыли неожиданные подробности похищения соратника Гиркина

Экс-начальник ПВО так называемой ДНР Владимир Цемах, который признался, что сам прятал установку "Бук", из которой боевики на Донбассе подбили малазийский лайнер MH17, на момент его похищения был очень пьян.

Об этом "Новой газете" заявил источник, близкий к украинским секретным службам.

По его словам, соратник главаря ДНР Игоря Гиркина Цемах был в полусознательном состоянии, когда в квартиру к нему проникли агенты Службы безопасности Украины (СБУ) и позже вывезли на подконтрольные власти территории.

Оказывается, что экс-командир ПВО Снежного в день своего похищения сначала проводил жену на работу, а после позвал к себе двух друзей. За день они выпили несколько бутылок водки, что значительно облегчило задачу участникам спецоперации. Сопротивления со стороны Цемаха практически не было.

"Мужик с трудом держался на ногах", - сказал источник.

В свою очередь, глава аппарата СБУ Игорь Гуськов в комментарии не стал ни подтверждать, ни опровергать эту информацию.

Ранее стало известно, что Цемах обеспечивал поставки военной техники из России и отвечал за противовоздушную оборону своего батальона.

Как сообщал "Апостроф", задержание фигуранта дела о сбитом на Донбассе Boeing Владимира Цемаха подтвердили его адвокат в Киеве и дочь, проживающая на территории так называемой ДНР.