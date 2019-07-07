RU  UA  EN

понедельник, 8 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.60
Меню
Общество

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

7 июля

23:59
Авто слетело в водохранилище: в Харькове произошло опасное ЧП, видео
23:38
Пир во время войны: в Украине разгорелся скандал из-за телемоста с пропагандистами Путина
23:15
Известная спортсменка угодила в секс-курьез на престижном турнире: видео
23:14
С трудом держался на ногах: всплыли неожиданные подробности похищения соратника Гиркина
23:07
На скорости влетел в авто с ребенком: на Одесской трассе произошло жуткое ДТП, фото
22:59
На грузинском телевидении жестко унизили Путина: опубликовано видео
22:35
У США нет уверенности: генерал указал на серьезную проблему с поставкой летального оружия Украине
22:26
Грозы и 8 градусов тепла: синоптики огорчили украинцев прогнозом на неделю
22:15
Бразилия - Перу: стартовые составы
22:06
Водитель заснул за рулем: появилось видео с места ДТП с украинцами в Польше
21:50
ВСУ мощно отомстили боевикам: появились данные о потерях врага на Донбассе
21:34
Тимошенко заявила, что новая власть должна защитить права переселенцев и обеспечить их жильем
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

С трудом держался на ногах: всплыли неожиданные подробности похищения соратника Гиркина

воскресенье, 07 июля 2019, 23:14
переглянути новину українською

Экс-начальник ПВО так называемой ДНР Владимир Цемах, который признался, что сам прятал установку "Бук", из которой боевики на Донбассе подбили малазийский лайнер MH17, на момент его похищения был очень пьян.

Об этом "Новой газете" заявил источник, близкий к украинским секретным службам.

По его словам, соратник главаря ДНР Игоря Гиркина Цемах был в полусознательном состоянии, когда в квартиру к нему проникли агенты Службы безопасности Украины (СБУ) и позже вывезли на подконтрольные власти территории.

Оказывается, что экс-командир ПВО Снежного в день своего похищения сначала проводил жену на работу, а после позвал к себе двух друзей. За день они выпили несколько бутылок водки, что значительно облегчило задачу участникам спецоперации. Сопротивления со стороны Цемаха практически не было.

"Мужик с трудом держался на ногах", - сказал источник.

В свою очередь, глава аппарата СБУ Игорь Гуськов в комментарии не стал ни подтверждать, ни опровергать эту информацию.

Ранее стало известно, что Цемах обеспечивал поставки военной техники из России и отвечал за противовоздушную оборону своего батальона.

Как сообщал "Апостроф", задержание фигуранта дела о сбитом на Донбассе Boeing Владимира Цемаха подтвердили его адвокат в Киеве и дочь, проживающая на территории так называемой ДНР.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Боевиков используют на Донбассе для политического влияния на Украину, есть много сценариев - Георгий Тука

Волна детского насилия: почему кастрация не поможет и как уберечь детей

Украинские моряки застрянут в России надолго: почему Путин плюет на приказ Трибунала

Обострение на Донбассе: зачем боевики стягивают технику

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: