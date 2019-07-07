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Авто слетело в водохранилище: в Харькове произошло опасное ЧП, видео

воскресенье, 07 июля 2019, 23:59
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В воскресенье, 8 июля, в Харькове авто слетело в водохранилище, транспортное средство пришлось доставать водолазам.

Видео с места инцидента обнародовано на странице "ХС Харьков" в Facebook.

"Нормально так в субботу повисели. Из Алексеевского водохранилища достают машину, очевидцы утверждают, что скатилась в 8-м утра. В результате погружения никто не пострадал", - сказано в сообщении.

По словам пресс-секретаря Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Харьковской области Игоря Лупандина, водитель и пассажиры авто успели выскочить.

Отмечается, что причиной ЧП стало то, что водитель не справился с управлением.

"На месте работали водолазы - они зачищали дно. Из-за большого количества деревьев и травы достать авто было затруднительно. Машину подняли на берег в 14.00", - уточнил Лупандин в комментарии 057.ua.

Как сообщал "Апостроф", 24 июня в Киеве произошло жуткое ДТП с участием большегрузных фур.

23 июня под Тернополем произошла ужасная авария с двумя фурами, в результате которой серьезно пострадали оба водителя.

Также 18 июня на автодороге Киев-Чоп вблизи села Колоденка Ровенской области произошло столкновение двух автомобилей, в результате чего оба водителя погибли на месте.

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