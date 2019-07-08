RU  UA  EN

понедельник, 8 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.60
Меню
Общество

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

8 июля

10:33
Тимошенко раскритиковала идею о телемосте между украинским и российским телеканалом
10:29
​В ЕС назвали сроки выделения Украине крупной денежной помощи
10:17
​Надо поговорить: украинцы требуют реакции Зеленского и СБУ на телемост с Россией
10:17
Месси может получить двухлетнюю дисквалификацию
09:53
Саммит Украина - ЕС: стало известно, что Запад скажет Москве из Киева
09:45
Ястремская - Чжан Шуай: онлайн видео трансляция
09:40
В Одессе произошло экологическое ЧП на море: фото и видео
09:32
​Появились данные о новом пополнении "бригады 200" у боевиков
09:21
Евро упал ниже психологической отметки: официальный курс от НБУ
08:55
Расчленил и выбросил: в Запорожье ловелас устроил зверское убийство
08:45
Тимошенко озвучила план остановки трудовой миграции из Украины
08:36
Боевики открыли огонь по мирным жителям на Донбассе: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Появились данные о новом пополнении "бригады 200" у боевиков

понедельник, 08 июля 2019, 09:32
переглянути новину українською

Бойцы ВСУ ликвидировали на Донбассе еще двоих боевиков незаконных вооруженных формирований (НВФ).

Об этом сообщает Анатолий Штефан ("Штирлиц") в Facebook.

Известно, что 4 июля вследствие тяжелого ранения при попадании мины в боевой блиндаж (25 июня) в районе н.п. Васильевка погиб боевик Дмитрий Зинченко.

Также сообщается, что 7 июля был ликвидирован 23-летний боевик из Макеевки Роман Захаренко, который к тому же был зачислен в списки "Миротворца".

Как сообщал "Апостроф", бойцы ВСУ на Донбассе 1 июля ликвидировали очередного боевика незаконного вооруженного формирования (НВФ) Игоря Сторожева по кличке "Марик".

Также сообщалось, что украинские бойцы на Донбассе ликвидировали боевика НЗФ Гнездилова Валерия по кличке "Рэкит".

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Боевиков используют на Донбассе для политического влияния на Украину, есть много сценариев - Георгий Тука

Волна детского насилия: почему кастрация не поможет и как уберечь детей

Украинские моряки застрянут в России надолго: почему Путин плюет на приказ Трибунала

Обострение на Донбассе: зачем боевики стягивают технику

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: