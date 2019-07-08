​Появились данные о новом пополнении "бригады 200" у боевиков

Бойцы ВСУ ликвидировали на Донбассе еще двоих боевиков незаконных вооруженных формирований (НВФ).

Об этом сообщает Анатолий Штефан ("Штирлиц") в Facebook.

Известно, что 4 июля вследствие тяжелого ранения при попадании мины в боевой блиндаж (25 июня) в районе н.п. Васильевка погиб боевик Дмитрий Зинченко.

Также сообщается, что 7 июля был ликвидирован 23-летний боевик из Макеевки Роман Захаренко, который к тому же был зачислен в списки "Миротворца".

Как сообщал "Апостроф", бойцы ВСУ на Донбассе 1 июля ликвидировали очередного боевика незаконного вооруженного формирования (НВФ) Игоря Сторожева по кличке "Марик".

Также сообщалось, что украинские бойцы на Донбассе ликвидировали боевика НЗФ Гнездилова Валерия по кличке "Рэкит".