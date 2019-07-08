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Появились данные о состоянии девушки, которую поджег жених в Запорожье

понедельник, 08 июля 2019, 22:04
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22-летняя Анастасия Ковалева, которую облил бензином и поджег ее жених, продолжает находится в реанимационном отделении больницы в Запорожье.

Об этом сообщает "061.ua".

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Анастасию могут отправить в США, в Бостонский ожоговый центр, где в 2017 году лечилась в том числе 4-летняя Даша Яковлева из Мелитополя, получившая 70% ожогов тела. Однако известный врач центра, Геннадий Фузайлов сообщил, что не имеет возможности привезти в клинику пациента старше 17 лет.

“Поскольку я работаю в детском госпитале, то не имею возможности привезти больного старше 18 лет. Я эту позицию оглашал родственникам пострадавшей. Я выразил им мои сожаления по этому ограничению”, - сказал медик.

В данный момент 22-летняя Анастасия Ковалева находится в реанимационном отделении городской клинической больницы №5 экстренной и скорой медицинской помощи г. Запорожья. У нее обожжено 85% тела. Мама девушки просит о помощи, потому как у семьи нет денег на лечение.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", суд Запорожья избрал меру пресечения 28-летнему Виталию Чайковскому, который поджег свою невесту, Анастасию Ковалеву.

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