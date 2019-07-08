Украинские военные "почистили" ряды боевиков на Донбассе: фото нового "груза-200"

В понедельник, 8 июля, стало известно об очередных потерях боевиков так называемой ДНР: погибли Антон Крыжко из Донецка и Роман Захаренко из Макеевки.

Об этом сообщает на своей странице в Twitter блогер Necro Mancer.

Как отмечается, Антон Крыжко родился 11 января 1993 года в Донецке. В социальных сетях родственники боевика пишут, что 7 июля исполнился ровно год со смерти Крыжко. Обстоятельства его смерти точно неизвестны. По информации сайта "Миротворец", Крыжко участвовал в бандформировании "Оплот", в 2015 году в районе поселка Красногоровка был ранен.

Кроме того, 7 июля в районе Докучаевска погиб Роман Захаренко из Макеевки (родился 10 октября 1996 года).

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 6 июля боевики устроили самоубийственную атаку на позиции ООС: по информации разведки ВСУ были ликвидированы трое оккупантов.