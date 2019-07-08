В Киеве прогремел смертельный взрыв: опубликовано фото

В понедельник, 8 июля, около 15:30 в Святошинском районе Киева прогремел взрыв, предварительно было установлено, что взорвалась ручная граната.

Об этом сообщает отдел коммуникаций Национальной полиции в Киеве.

Вследствие взрыва смертельные ранения получил житель поселка Коцюбинское Киевской области, 1967 года рождения.

Полиция и медики, прибыв на место взрыва, смогли лишь зафиксировать смерть пострадавшего мужчины от разрыва снаряда.

В данный момент на месте работают следователи, уже установлено, что мужчина был не один. Свидетели происшествия рассказали также, что взрыв спровоцировало неосторожное обращение со снарядом, либо же мужчина сознательно его сдетонировал в руках.

Полицейские приняли решение открыть уголовное производство по ст.115 УК Украины с квалификацией самоубийство.

Как сообщал "Апостроф", 6 июля в Азербайджане в воинской части произошел взрыв, вследствие которого двое военнослужащих погибли, один получил сильное ранение.