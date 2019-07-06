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​В Азербайджане прогремел взрыв: погибли военные

суббота, 06 июля 2019, 11:12
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6 июля в Азербайджане в воинской части произошел взрыв, вследствие которого двое военнослужащих погибли, один получил сильное ранение.

Об этом сообщает министерство обороны Азербайджана.

"Утром 6 июля в одной из воинских частей произошел несчастный случай. В результате взрыва заряда танкового снаряда погибли двое военнослужащих: Агаларов Амиддин Шахмалы оглу и Салахов Самир Чингиз оглу. Получил тяжелое ранение Мамедов Нурлан Рагим оглу", - сообщает военное ведомство.

По факту ведется расследование.

Как сообщал "Апостроф", в пятницу, 5 июля, в Москве (Российская Федерация) прогремел мощный взрыв на газовой заправке у ТРЦ "Новомосковский".

Ранее в сети опубликовали фото мощного взрыва в Туркестанской области Казахстана на территории воинской части, сделанные с помощью спутника.

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