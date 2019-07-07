Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше: первые подробности

В воскресенье, 7 июля, автобус с украинскими регистрационными номерами в Польше попал в дорожную аварию: 11 человек получили травмы.

Об этом сообщает "Польское радио".

Как отмечается, ДТП произошло утром, на автостраде А4 возле города Ополе. Автобус двигался в направлении Вроцлава, в нем ехало 37 пассажиров, включая одного ребенка. По предварительной информации, автобус съехал в кювет и перевернулся. Причины аварии выясняются.

Спасатели, прибывшие на место ДТП, оказали помощь 11 жертвам. Пятеро из них были госпитализированы.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в районе города Красноград Харьковской области произошла серьезная авария: столкнулись легковой автомобиль и грузовик, который отбросило при этом на рейсовый автобус.