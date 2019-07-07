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Водитель заснул за рулем: появилось видео с места ДТП с украинцами в Польше

воскресенье, 07 июля 2019, 22:06
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Водитель украинского автобуса, который съехал в кювет и перевернулся в Польше, признался в том, что заснул за рулем.

Об этом сообщает польский телеканал TVN24.

Авария произошла около 6 часов утра 7 июля на автомагистрали А4.

Прибыв в полицейский участок, 50-летний водитель признался, что уснул и проснулся только при столкновении с землей.

Алкоголь в крови мужчины не обнаружен. В автобусе находились 37 человек, 35 пассажиров и два водителя. Все они являются гражданами Украины. 11 человек были доставлены в больницы. Как отмечается, серьезных травм у пострадавших нет. Пятеро пассажиров перевернувшегося автобуса уже покинули медучреждения.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в районе города Красноград Харьковской области произошла серьезная авария: столкнулись легковой автомобиль и грузовик, который отбросило при этом на рейсовый автобус

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