Названо имя бойца, погибшего при обстреле авто ВСУ на Донбассе

В среду, 10 июля, при обстреле колонны сил ООС, в которой находился глава Донецкой ОГА Павел Кириленко, погиб младший сержант ВСУ Антон Фака.

Об этом сообщается на Facebook странице 406-й отдельной артиллерийской бригады.

Антон Фака был военнослужащим этой бригады.

"С большой скорбью сообщаем, что сегодня - 10 июля 2019 мы потеряли нашего собрата из-за вооруженной агрессии российско-террористических группировок. Погиб настоящий патриот своей страны - младший сержант Антон Фака. Таким мы его и запомним, как и то, кто это сделал. Командование бригады и товарищи искренне сочувствуют родственникам погибшего и, при первой возможности, обязательно напомнят его имя оккупантам", – говорится в сообщении.

По информации журналиста Назара Приходько, Антону был 21 год. Родился боец в Николаеве.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", всего за среду, 10 июля, боевики 16 раз обстреляли украинских военных в зоне проведения Операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе.