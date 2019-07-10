Боевики 16 раз обстреляли ВСУ на Донбассе: один погибший, много раненых

В среду, 10 июля, боевики 16 раз обстреляли украинских военных в зоне проведения Операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе.

Об этом говорится на странице ООС в Facebook.

Так, враг вел огонь из запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, трое получили ранения и двое - боевое травмирование. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - сказано в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 10 июля на территории Донецкой области в районе Гранитного боевики обстреляли колонну Объединенных сил, в которой находился глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Зеленский назвал данный обстрел провокацией и попыткой сорвать процесс переговоров в Минске. Вскоре появилось фото подбитого на Донбассе авто ВСУ, в котором погиб военный.