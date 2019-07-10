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Появились тревожные данные о здоровье девушки, которую в Запорожье поджег жених

среда, 10 июля 2019, 12:48
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Анастасия Ковалева, которую в Запорожье облил бензином и поджег жених, пережила еще одну операцию.

Об этом сообщает ресурс "Регионньюз", ссылаясь на слова мамы пострадавшей Кристины.

Во время операционного вмешательства медики в очередной раз почистили обгорелые участки кожи и наложили временную свиную шкуру. Такую процедуру необходимо делать, чтобы избежать интоксикации организма. С операционной Настю увезли в отдельный бокса, куда не пускают даже родителей.

"В операционной у девушки остановилось сердце, но врачи сделали все необходимое, чтобы запустить его снова, об этом сообщил отец Анастасии. Медики до сих пор не берутся делать никаких прогнозов, состояние пациентки называют тяжелым, но стабильным. Настя была спортивной, не курила и не употребляла алкоголя, поэтому природные особенности ее организма дают основания верить в то, что она выздоровеет", - говорится в сообщении.

Мама Насти призналась, что данная ситуация ее истощила, но она верит, что ее дочь будет жить.

"На сегодняшнюю операцию семья потратила более 25 000 гривен, а ежедневное пребывание Насти в больнице обходится в 6-7 тысяч гривен. Суммы очень большие для родных девушки, и без финансовой помощи не обойтись. Девушка сегодня делает все от себя, чтобы быть рядом со своими близкими людьми и остаться в этом мире", - пишут в ресурсе.

Также там отметили, что все, кто может и хочет помочь, могут отправить средства на карту ПриватБанка: 5167 9855 0026 6457 (Кристина Владимировна Ковалева). Также просят сдавать кровь для Насти в 5-й городской больнице в отделении трансфузиологии в Запорожье.

Как сообщал "Апостроф", врач больницы, где лежит Анастасия Ковалева заявил, что не сможет перевезти ее в клинику в США.

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