Под Харьковом педофил-рецидивист сутки насиловал свою жертву

В Харьковской области задержали насильника, который в течение суток насиловал и издевался над 19-летней девушкой. При этом в полиции сообщили, что злоумышленник ранее был неоднократно осужден за изнасилование несовершеннолетних.

В ГУНП в Харьковской области рассказали, что задержать 54-летнего извращенца удалось по месту жительства.

Сама пострадавшая рассказала, что насильник удерживал ее в селе Сиваш. При этом он связал ей руки и ноги, а также завязал глаза.

Сотрудники полиции установили похожего по описанию девушки мужчины, которого позже опознала и сама девушка.

По месту жительства преступника правоохранители изъяли веревку, которой связывали девушку, а также нож, которым он порезал ей ладонь.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

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