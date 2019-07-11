В Киеве произошло опасное ЧП с ребенком на детской площадке: подробности

В Киеве на детской площадке пьяный мужчина подошел к ребенку и нанес ему резаные травмы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел днем на улице Елены Телиги на одной из детских игровых зон. Зачем мужчина нанес резанные раны малышу - неизвестно, но на момент своих действий он был в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранители отметили, что за ребенка вступился парень, которого злоумышленник вследствие избил. Свидетели, увидев это, немедленно вызвали полицию.

Полицейские задержали мужчину, им оказался 24-летний уроженец Киева, который ранее в поле зрение правоохранителей не попадал. Сейчас он находится под домашним арестом.

По данному факту следственный отдел Шевченковского управления полиции начал уголовное производство по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. По решению суда, на время следствия мужчина будет находиться под ночным домашним арестом.

Как сообщал "Апостроф", 3 июля в центре Киева, в "Арена Сити", произошла драка с поножовщиной, в результате чего пострадал охранник кафе Linas.