В Ужгороде расстреляли авто влиятельного чиновника: фото и видео

В четверг, 11 июля, в Ужгороде неизвестные обстреляли автомобиль начальника управления защиты экономики Нацполиции Украины Андрея Иванкива.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает журналист Виталий Глагола.

"По информации из источников в полиции - никто не пострадал. Обстрел произошел около 9 утра когда мужчина ехал на работу. Автомобиль Хюндай ИХ35 принял на себя 4 пули - две в передние пассажирские двери, одну в переднее правое крыло и одну в крышку багажника. Стрельба произошло на углу улиц Осипенко и Загорской", - пишет Виталий Глагола.

По его словам, злоумышленник совершил несколько выстрелов. Пока причины стрельбы неизвестны.

"Нападающий находился на пустыре по другую сторону дороги. На месте работают эксперты и следователи полиции", - добавляет журналист.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в ночь на 5 мая в городе Барышевка под Киевом убили замначальника местного отделения полиции.