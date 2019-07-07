На скорости влетел в авто с ребенком: на Одесской трассе произошло жуткое ДТП, фото

В воскресенье, 7 июля, на трассе "Киев – Одесса" столкнулись два автомобиля: серьезно пострадали женщина и ребенок.

Соответствующие фото были опубликованы на Facebook странице "dtp.kiev.ua".

Как сообщается, ДТП произошло на 272 километре Одесской трассы. По предварительной информации, автомобиль Audi на высокой скорости врезался в "Славуту". Пассажиры "Славуты", женщина и ребенок были госпитализированы в критическом состоянии.

Информация о причинах аварии выясняется.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в воскресенье, 7 июля, в Киеве произошло серьезное ДТП с участием автомобилей Honda Accord и Mitsubishi Lancer службы такси, в котором ехала семья с маленьким ребенком. Водитель Honda оказался пьян и после столкновения вел себя, как сообщается, неадекватно.