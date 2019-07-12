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В летнем лагере под Одессой отравились десятки детей: подробности

пятница, 12 июля 2019, 18:20
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В Одесской области произошло серьезное ЧП в одном из детских оздоровительных лагерей.

Как отмечают в пресс-службе Одесской областной госадминистарции, в лагере "Медик-2", расположенном в населенном пункте Сергеевка, отравились 46 детей.

Всего в лагере отдыхают 226 детей в возрасте от 7 до 14 лет. Пострадавших начали доставлять в больницу ночью 12 июля.

32 ребенка находится в Белгород-Днестровской городской многопрофильной больнице, 14 доставили в инфекционное отделение центральной районной больницы в селе Шабо.

"Состояние детей легкой и средней тяжести. Дети получают всю необходимую терапию. В больницах достаточное количество медицинских препаратов для шоковой, дезинтоксационной терапии", - прокомментировала ситуацию и.о. главы Одесской областной государственной администрации Светлана Шаталова.

Также известно, что лагерь принадлежит Молдавскому государственному университету медицины и фармации в Кишиневе.

Причины отравления детей уточняются.

Напомним, что в школе Днепра из-за отравления детей решили приостановить учебный процесс.

Ранее "Апостроф" сообщал, что появились скандальные подробности отравление детей в лагере в Коблево.

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