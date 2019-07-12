В летнем лагере под Одессой отравились десятки детей: подробности

В Одесской области произошло серьезное ЧП в одном из детских оздоровительных лагерей.
Как отмечают в пресс-службе Одесской областной госадминистарции, в лагере "Медик-2", расположенном в населенном пункте Сергеевка, отравились 46 детей.
Всего в лагере отдыхают 226 детей в возрасте от 7 до 14 лет. Пострадавших начали доставлять в больницу ночью 12 июля.
32 ребенка находится в Белгород-Днестровской городской многопрофильной больнице, 14 доставили в инфекционное отделение центральной районной больницы в селе Шабо.
"Состояние детей легкой и средней тяжести. Дети получают всю необходимую терапию. В больницах достаточное количество медицинских препаратов для шоковой, дезинтоксационной терапии", - прокомментировала ситуацию и.о. главы Одесской областной государственной администрации Светлана Шаталова.
Также известно, что лагерь принадлежит Молдавскому государственному университету медицины и фармации в Кишиневе.
Причины отравления детей уточняются.
Напомним, что в школе Днепра из-за отравления детей решили приостановить учебный процесс.
Ранее "Апостроф" сообщал, что появились скандальные подробности отравление детей в лагере в Коблево.