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Бывшие контрактники Нацгвардии устроили драку с полицией в Николаеве: фото и видео

суббота, 13 июля 2019, 10:31
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В пятницу, 12 июля, в Николаеве двое пьяных мужчин устроили дебош в одном из питейных заведений, а по прибытии полицейских устроили с ними драку.

Об этом сообщает "Novosti-N".

Как отмечается, прибывший по вызову экипаж патрульной полиции обнаружил двух нетрезвых мужчин, на которых указали заявители. В ходе общения с полицейскими неизвестные вели себя дерзко, все время норовили спровоцировать конфликт. В конце концов, один из них ударил патрульного сзади кулаком по голове. После этого дебоширы были задержаны и доставлены в Центральный райотдел полиции.

Оба задержанных заявили, что они являются военнослужащими-контрактниками в/ч 3039 — полка Национальной гвардии, дислоцированного в Николаеве. По информации издания, их слова косвенно подтверждаются тем обстоятельством, что буквально через 20 минут после задержания дебоширов к Центральному райотделу полиции приехало несколько автомобилей с офицерами в форме Национальной гвардии Украины.

Травмированного полицейского пришлось доставить в больницу.

По обновленной информации, предоставленной журналистам дежурным по в/ч 3039 капитаном Сергеем Муравским, оба задержанных на данный момент не являются военнослужащими. Они действительно ранее проходили воинскую службу по контракту в в/ч 3039, однако были уволены около года назад по окончании срока действия контракта. Почему дебоширы представились военнослужащими, пока не ясно.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве произошла авария с участием автомобилей Volkswagen Jetta с ребенком в салоне и Nissan Patrol, в котором находились четыре военных.

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