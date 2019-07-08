Военные на внедорожнике раздавили легковушку в Киеве: фото и видео

В Киеве на пересечении улиц Ильенко и Оранжерейной произошла авария с участием автомобилей Volkswagen Jetta с 9-летним ребенком в салоне и Nissan Patrol, в котором находились четыре военных. Удар был такой силы, что авто с военными закинуло верхом на Jetta.

Об этом сообщает Информатор.

Авария произошла из-за того, что водитель Volkswagen не успел заметить опасный маневр внедорожника из-за маршрутки, которая ехала в соседней полосе и успела затормозить перед Patrol. Nissan врезался в Volkswagen, откинув "немца" к обочине и остановился на его капоте.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал.

Как сообщал "Апостроф", ранее пьяный водитель устроил жесткое ДТП с авто с ребенком в Киев.

Кроме того, ранее в сети показали фото пьяного ночного ДТП в Киеве.