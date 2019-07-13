Массовое ЧП с детьми под Одессой: видео и свежие данные от врачей

Количество людей, обратившихся за помощью в медучреждения после отравления в летнем лагере под Одессой, выросло до 56 человек, причем 53 из них – дети.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Одесской области.

"В течение 11-12 июля в медицинские учреждения Белгород-Днестровского района с предварительным диагнозом пищевое отравление обратились 56 человек, из них 53 ребенка (2002-2010 г.р.), которые отдыхали в санатории "Медик-2" в сгт Сергеевка Белгород-Днестровского района", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что по данным на утро субботы, 13 июля, в больницах находятся 32 человека, из них 30 детей.

Что касается причин массового отравления, то директор лагеря Иван Сапронов уверен, что пострадавшие отравились не в столовой и даже показал продукты, которые после ЧП нашли у детей в домиках, где они спали. А именно: колбасу, консервы, креветки.

В тоже время, как передает ТСН, специалисты отобрали пробы продуктов в пищеблоке и на складе, а также морской и лиманной воды.

Как сообщал "Апостроф", ранее массовое отравление детей произошло в лагере под Николаевом.

Также дети отравились и в школе под Житомиром.