Обстрел телеканала Медведчука в Киеве: появились новые фото и заявление полиции

В результате обстрела здания телеканала "112 Украина", которое произошло утром 13 июля, пострадавших нет: полиция продолжает поиски злоумышленников.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Обстрел квалифицировали как террористический акт. В столице введена специальная полицейская операция по задержанию стрелка.

Как отмечается, в 3:40 в полицию поступило сообщение о том, что местные жители слышали звук, похожий на взрыв, на улице Дегтяревской в Шевченковском районе города. По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники, кинологи и экипажи патрульных.

Прибыв на вызов, полицейские обнаружили поврежденный фасад здания и оцепили территорию, прилегающую к месту преступления. При отработке нашли отстрелянных тубус гранатомета, который направят на проведение экспертизы.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", телеканал NewsOne, который должен был участвовать в телемосте "между Россией и Украиной", анонсированном российским телеканалом "Россия 24", отказался от мероприятия из-за угроз журналистам.