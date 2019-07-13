Смертельный "сюрприз" от деда: под Ровно при взрыве погибли мальчик с девочкой

В субботу, 13 июля, в поселке Смига Ровенской области в результате взрыва погибли двое детей, мальчик и девочка.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.

Полицейские предварительно установили, что взрыв произошел в подсобном помещении хозяйства 59-летнего жителя Смыги. 11-летняя девочка и 13-летний мальчик, внуки мужчины, которые проживали в доме напротив, пришли к дедушке. Последнего на тот момент дома не было.

Известно, что мужчина любил собирать различный металлолом. Также он привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием, взрывчатыми веществами или боеприпасами.

На месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа Дубенского отдела полиции и области, а также работники взрывотехнического отдела ГУНП. Полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 1 июля в селе Пашена Балка Днепропетровской области на детской площадке прогремел взрыв, в результате чего ранения получили 6 детей в возрасте от 4 до 16 лет.