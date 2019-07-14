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Боевики устроили жесткую перестрелку на Донбассе: есть раненые

воскресенье, 14 июля 2019, 08:09
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За сутки субботы, 13 июля, в зоне военного конфликта на Донбассе двое украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"В результате вражеских обстрелов 2 военнослужащих получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям. По данным разведки 13 июля одного оккупанта ранены", - говорится в сообщении.

Также известно, что с начала суток воскресенья, 14 июля, боевики четыре раза обстреляли позиции Объединенных сил.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно об удачном "улове" ВСУ на Донбассе.

Кроме того, ранее ВСУ нанесли мощный удар по "каравану" российской артиллерии.

Также ранее было названо имя бойца, погибшего при обстреле авто ВСУ на Донбассе.

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