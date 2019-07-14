Появилось видео момента смертельного ДТП в Харькове

В сети опубликовали кадры момента жуткого ДТП в Харькове, в результате которого авто разорвало на части.

Соответствующее видео показал паблик dtp.kiev.ua в Instagram.

"Смертельные ночные гонки в Харькове. Жуткое ДТП на Московском проспекте примерно в 02:00. Жигули и БМВ. По словам очевидцев, Жигули ехал на большой скорости и уходил от сотрудников полиции. Предположительно, что водитель и пассажир Жигули были пьяными. Итог: два трупа в Жигулях. На месте работает полиция", - говорится в подписи к кадрам.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Харькове загорелась маршрутка с пассажирами.

Также 13 июля под Полтавой произошло тройное ДТП, в котором один человек погиб, еще четверо получили травмы.