В сети показали мощное видео панического бегства боевиков на Донбассе

Боевики бросились наутек после удачной ответки украинских военнослужащих на Донбассе.

Соответствующее видео опубликовал фонд Вернись живым в Facebook.

"Вы когда-нибудь видели панику оккупантов, которые бегут от обстрела? Тогда показываем. Это - автомобиль террористов. И, собственно, сами боевики. А, если быть точными, - командир взвода и командир батальона 11-го мотострелкового полка (бывший батальон "Восток"), который воюет на Востоке против украинской армии. За несколько секунд у их машины упадет мина. И этих двух спасет только чудо. Надолго ли - это уже риторический вопрос", - говорится в подписи к кадрам.

Как сообщал "Апостроф", ранее бойцы ВСУ точным ударом уничтожили группу убегающих боевиков на Донбассе.

Также появилось видео точного удара ВСУ по россиянам под Донецком.