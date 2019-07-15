Гламурное селфи: планы главарей ДНР-ЛНР показали одной картинкой

В интернете одной картинкой показали планы главарей ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника по "впихиванию" оккупированных территорий в состав Украины, но в особом статусе.

Соответствующее фото размещено на странице IgorGirkin в Twitter.

‏"Гламурное селфи", - говорится в подписи к изображению, на котором Пушилин и Пасечник "позируют" с паспортом Украины.

Стоит отметить, что появление данной фотожабы не случайное - во вторник, 16 июля, в оккупированном Донецке состоится акция "Выбор Донбасса". Ее участники требуют от президента Украины Владимира Зеленского "предоставить Донбассу особый статус, прекратить обстрелы и вернуть жителям пенсии".

Как сообщал "Апостроф", главной целью России в Украине на данный момент является продвижение политиков, которые поддерживают идею автономии Донбасса и дальнейшей федерализации государства.

Подробнее о планах Кремля читайте в материале "Апострофа": Управляемый хаос: у Путина есть два сценария влияния на выборы в Украине.