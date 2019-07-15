Под Киевом копы приехали на вызов и остались без авто: подробности скандала

В воскресенье, 14 июля, в Киевской области полицейские, которые приехали на вызов, остались без служебного автомобиля.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел около 07:00 в городе Белая Церковь на Александрийском бульваре. На линию правоохранителей поступило заявление о краже. Когда патрульные прибыли на место, они приступили к проверке прилегающей территории и никого не обнаружили.

Полицейские вернулись в служебное авто, но туда подошел неизвестный и стал мешать им: препятствовал служебному авто тронуться с места, держал водительскую дверь и фиксировал все на камеру мобильного телефона. Хулиган не реагировал на замечания и оказал злостное неповиновение требованиям правоохранителей. Поэтому патрульные попытались задержать его и доставить в отделение полиции. Пока внимание полиции сосредоточилось на нарушителе, другой мужчина, который незаметно подошел к машине, быстро сел за руль и уехал в неизвестном направлении на служебном авто. За 10 минут машину нашли без повреждений, пропажу вещей и документов из салона не обнаружили.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия на место прибыла следственно-оперативная группа. Следователи внесли сведения в реестр досудебных расследований по части 1 статьи 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. По состоянию на данный момент, личность преступника установили. Похититель задержан и находится в отделении полиции. Детали случившегося устанавливаются.

Как сообщал "Апостроф", 11 июля в Ужгороде неизвестные обстреляли автомобиль начальника управления защиты экономики Нацполиции Украины Андрея Иванкива.

Позже правоохранители объявили в розыск преступников, которые устроили расстрел авто.