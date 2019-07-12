Расстрел в Ужгороде машины чиновника Нацполиции: появились портреты преступников

Правоохранители объявили в розыск преступников, которые устроили расстрел автомобиля начальника управления защиты экономики Нацполиции Украины Андрея Иванкива в Ужгороде.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Закарпатской области.

Одному из них до 25 лет, был одет в синюю куртку до колена, на голове - парик седого цвета, также капюшон, очки темного цвета, на куртке на поясе кобура с левой стороны в кобуре оружие рукояткой вперед, кобура черного цвета тканевая, темные спортивные штаны и кеды светлого цвета.

Второй был на велосипеде, возраст 24-25 лет, круглолицый, волосы короткие русые, брюки темного цвета, майка серого цвета, предварительно может направляться в микрорайон "Новый" г. Ужгород.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в ночь на 5 мая в городе Барышевка под Киевом убили замначальника местного отделения полиции.

Кроме того, экс-главу Закарпатской таможни подозревают в присвоении огромной суммы.