Появились данные, где удерживают осужденного в Италии бойца АТО: видео

Украинский нацгвардеец Виталий Маркив, которого приговорили к 24 годам заключения в Италии, обвинив в убийстве итальянского фотографа в зоне АТО на Донбассе, находится в тюрьме строгого режима.

Об этом рассказала его жена Диана в эфире программе "Нині вже" на "Громадском".

По ее словам, никто не думал, что приговор будет настолько жестким.

"Я ожидала, что может быть негативный приговор, но даже в страшных снах не могла предположить, что могут дать даже больше, чем просил прокурор. Шок - это легко сказать", - сказала Диана.

Она добавила, что Маркив не теряет оптимизма.

"Он находится в тюрьме строгого режима, там очень строгий порядок, но в принципе он держится и чувствует он себя нормально, насколько это можно назвать нормальным. Ходит в спортивный зал, читает книги, старается зря не тратить время", - рассказала она.

Как известно, Маркива задержали в Болонье 30 июня 2017 года по подозрению в причастности к убийству Андреа Роккелли и его российского переводчика 24 мая 2014 года в районе Славянска Донецкой области. Итальянская прокуратура просила для Маркива 17 лет тюрьмы.

На суде 12 июля Маркив заявил, что является украинским военным, и добавил, что всегда будет защищать Украину. Его приговорили к 24 годам лишения свободы.