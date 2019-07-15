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Появились данные, где удерживают осужденного в Италии бойца АТО: видео

понедельник, 15 июля 2019, 23:32
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Украинский нацгвардеец Виталий Маркив, которого приговорили к 24 годам заключения в Италии, обвинив в убийстве итальянского фотографа в зоне АТО на Донбассе, находится в тюрьме строгого режима.

Об этом рассказала его жена Диана в эфире программе "Нині вже" на "Громадском".

По ее словам, никто не думал, что приговор будет настолько жестким.

"Я ожидала, что может быть негативный приговор, но даже в страшных снах не могла предположить, что могут дать даже больше, чем просил прокурор. Шок - это легко сказать", - сказала Диана.

Она добавила, что Маркив не теряет оптимизма.

"Он находится в тюрьме строгого режима, там очень строгий порядок, но в принципе он держится и чувствует он себя нормально, насколько это можно назвать нормальным. Ходит в спортивный зал, читает книги, старается зря не тратить время", - рассказала она.

Как известно, Маркива задержали в Болонье 30 июня 2017 года по подозрению в причастности к убийству Андреа Роккелли и его российского переводчика 24 мая 2014 года в районе Славянска Донецкой области. Итальянская прокуратура просила для Маркива 17 лет тюрьмы.

На суде 12 июля Маркив заявил, что является украинским военным, и добавил, что всегда будет защищать Украину. Его приговорили к 24 годам лишения свободы.

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