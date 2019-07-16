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Игра престолов в Киеве: соцсети взорвал предвыборный ролик с украинскими "героями"

вторник, 16 июля 2019, 15:13
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Пользователей интернета взбудоражил предвыборный ролик по мотивам популярного сериала "Игра престолов", героями которого стали украинские кандидаты в депутаты на 212-м округе в Киеве.

Соответствующее видео размещено на странице "Баба и кот" в Facebook.

Так, в ролике речь идет о кандидатах, которые баллотируются в этом округе, и важных проблемах столицы. Видео "продвигает" Алексея Гриценко.

Стоит отметить, что на округе зарегистрированы 18 кандидатов в народные депутаты, среди которых сын нардепа Анатолия Гриценко Алексей Гриценко, экс-глава КГГА Александр Попов и "свободовец" со стажем Игорь Мирошниченко.

Ролик активно комментируют в сети.

Как сообщал "Апостроф", центр Разумкова назвал пять партий, которые проходят в Раду.

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