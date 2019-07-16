Катастрофа MH17 на Донбассе: в России подытожили 5 лет лжи Кремля

Россия дабы доказать свою невиновность в катастрофе малайзийского Boeing MH17 готова и дальше штамповать фейки о трагедии.

Об этом говорится в аналитической статье Новой газеты, посвященной катастрофе на Донбассе.

Так, автор статьи вспомнил фейк об украинском военном самолете, который якобы и атаковал лайнер. На подтверждение этой версии Минобороны РФ даже показало сфальсифицированные данные радаров. Когда же международная группа расследователей выяснила, что самолет однозначно сбили из ЗРК "Бук", в России принялись утверждать, что это было украинское вооружение.

Еще один фейк в подтверждение "украинского следа" Россия запустила в сентябре 2018 года. На очередной презентации в Минобороны РФ показали документы, указывающие на украинское происхождение ракеты от установки "Бук" - согласно бумагам Минобороны, еще в конце 80-х годов ракета с серийным номером двигателя 9032 была поставлена в воинскую часть в украинский Тернополь.

"Пример с "новыми данными" с радара показал, что Москву не тревожат вопросы достоверности и репутации. Главное - выиграть время, сделать тактический удар на опережение, сбивающий с толку. А дальше — война план покажет", - подытожили в статье.

Как сообщал "Апостроф", Европейский проект по борьбе с кремлевской дезинформацией EUvsDisinfo зафиксировал 89 российских фейков в СМИ относительно катастрофы Boeing рейса MH17 на Донбассе, сбитого российским "Буком".