Люди в истерике час висели в воздухе: видео серьезного ЧП на украинском курорте

На популярном украинском курорте в Кирилловке произошло неприятное ЧП с отдыхающими, которым пришлось около 45 минут провисеть на огромной высоте в парке аттракционов.

Как сообщает местная пресса, здесь в воздухе завис аттракцион "Цепочка", который был забит людьми.

По словам очевидцев, люди, оказавшиеся в ловушке на огромной высоте, кричали и нервничали.

Одна из девушек, которая застряла на аттракционе, на своей странице в соцсети успела написать пост о том, как ей было страшно. По ее словам, сиденья аттракциона сильно раскачивало, так как был сильный ветер.

После того, как людей спустили на землю, отдыхающим вернули деньги, а еще дали 6 бесплатных билетов на другие аттракционы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в парке развлечений Ахмедабада на западе Индии аттракцион с людьми разлетелся на части, в результате чего погибло два человека.