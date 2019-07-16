RU  UA  EN

вторник, 16 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.70
Меню
Общество

ТОП-20 лучших ресторанов Киева: итоги голосования

Новости

16 июля

08:43
День бухгалтера: лучшие стихи, смс и поздравления в фото и видео
08:25
От Путина до Винника: как будут выглядеть в старости известные политики, артисты и спортсмены
08:00
День бухгалтера и именины Анатолия: какой праздник 16 июля
07:56
Волонтеры рассекретили российских десантников с медалями за захват Крыма: фото
07:20
В Польше пытались убить украинских заробитчан: опубликованы фото
06:55
На Донбассе погиб 31-летний украинский боец: фото и фамилия
06:30
Гороскоп на 16 июля: Скорпионы будут провоцировать людей, а Рыб ждут острые диалоги
06:28
Не спешите прятать зонт: синоптики уточнили погоду на 16 июля
05:34
В России вояки Путина устроили смертельное огненное ЧП: фото и видео
04:23
В США представили боевой гибрид самолета и вертолета: видео
03:31
Нескрепная чистота: в сети показали печальные фото из оккупированного Крыма
02:28
Астрономы увидели бегство полумертвых звезд из Млечного пути: в чем причина
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

На Донбассе погиб 31-летний украинский боец: фото и фамилия

вторник, 16 июля 2019, 06:55
переглянути новину українською

15 июля в результате полученных ранений под Авдеевкой Донецкой области погиб военнослужащий механизированного батальона старший солдат Дмитрий Лисовол.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Выражаем искренние соболезнования семье и близким погибшего военнослужащего. Светлая память воину! Вечная память всем, кто отдал жизнь в борьбе за Украину!" - говорится в сообщении штаба.

В пресс-службе 92-го механизированного батальона отмечают, что у погибшего 32-летнего военного остались сын и дочь.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 14 июля в Жовкве Львовской области простились с бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимиром Салитрой, которого убил вражеский снайпер на Донбассе.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киеве отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Боевиков используют на Донбассе для политического влияния на Украину, есть много сценариев - Георгий Тука

Волна детского насилия: почему кастрация не поможет и как уберечь детей

Украинские моряки застрянут в России надолго: почему Путин плюет на приказ Трибунала

Обострение на Донбассе: зачем боевики стягивают технику

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: