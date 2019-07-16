На Донбассе погиб 31-летний украинский боец: фото и фамилия

15 июля в результате полученных ранений под Авдеевкой Донецкой области погиб военнослужащий механизированного батальона старший солдат Дмитрий Лисовол.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Выражаем искренние соболезнования семье и близким погибшего военнослужащего. Светлая память воину! Вечная память всем, кто отдал жизнь в борьбе за Украину!" - говорится в сообщении штаба.

В пресс-службе 92-го механизированного батальона отмечают, что у погибшего 32-летнего военного остались сын и дочь.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 14 июля в Жовкве Львовской области простились с бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимиром Салитрой, которого убил вражеский снайпер на Донбассе.