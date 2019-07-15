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Появилось видео с бойцом ВСУ, раненным при обстреле автоколонны топ-чиновника на Донбассе

понедельник, 15 июля 2019, 19:15
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В интернете обнародовали видео с бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергеем Булгаковым, раненным в результате обстрела 10 июля автоколонны, в которой находился глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

Так, военный был доставлен в больницу в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями, но сейчас его жизни ничего не угрожает.

По словам Булгакова, автомобиль остановился на перекрестке, чтобы пропустить кортеж гражданских автомобилей, в одном из которых ехал Кириленко.

"По нам был произведен пуск, короче, ПТУР. Противотанковый ракетный комплекс, был произведен пуск", - отметил боец.

Он добавил, что его авто было не в сопровождении, а выполняло свои задачи отдельно по назначению командования.

Напомним, 10 июля военный грузовик попал под обстрел на выезде из села Гранитное. В результате атаки погиб один боец, младший сержант ВСУ Антон Фака, еще один получил ранения.

Как сообщал "Апостроф", Зеленский резко отреагировал на смертельный обстрел авто ВСУ на Донбассе с участием губернатора Донецкой области Павла Кириленко.

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