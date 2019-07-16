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Погибли жена и мать: фото, видео и детали смертельного ЧП с семьей под Харьковом

вторник, 16 июля 2019, 09:29
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В интернете обнародовали новые подробности смертельного ЧП в поселке Старый Салтов в Харьковской области, где на трех отдыхающих упало дерево.

О трагедии рассказало местное издание "Город X".

Так, из-за падения дерева пострадали два человека - 27-летний харьковчанин Игорь Добробаба и его 27-летняя супруга Анна. Мать парня, 48-летняя мать Наталья Андреева, скончалась на месте. За жизнь Анны медики боролись, но их усилия оказались безуспешными - она умерла.

Отмечается, что Игорь шесть дней назад вышел из комы, сейчас его состояние тяжелое, врачи не дают никаких прогнозов. У парня - сложная черепно-мозговая травма и множественные переломы. В ближайшее время ему должны провести операцию на бедре.

"Как только он вышел из комы, первым делом спросил, как мама и как супруга. Мы его бережем, потому что состояние нестабильное. Мы за него переживаем. Поэтому говорим, что они в другой больнице", - рассказала тетя Игоря и сестра Натальи Андреевой Лина Питеримова.

По словам дедушки парня Виталия Питеримова, он в тот злополучный день сам отправил дочь и внука с женой на пляж.

"В тот день я поехал на дачу к товарищу и семью взял с собой, чтобы они отдохнули. Сам остался дома, косить траву, а близких отправил на ближайший пляж. Когда начал накропать дождь, они сели под тополь…" - сказал он.

Родственники Игоря Добробабы говорят, что со своей женой парень познакомился через общих знакомых, хотя и работали на одном предприятии. Они прожили вместе 6 лет.

В свободное от работы время Игорь любил играть в футбол. Сможет ли он вернутся к своему увлечению, пока не известно. На его лечение сейчас собирают деньги.

Как сообщал "Апостроф", 21 июня в с. Беньковцы Ивано-Франковской области вследствие попадания молнии в остановку общественного транспорта погибли три человека, еще двое госпитализированы.

Ранее в Ровенской области в результате удара молнии погиб человек, а также его конь, на котором он ехал домой.

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