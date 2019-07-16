В России вояки Путина устроили смертельное огненное ЧП: фото и видео

В сети рассказали о пожаре в воинской части России, когда служащие перекачивали бензин в другую емкость.

Об этом сообщает бывший чиновник так называемой ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) на своей странице в Twitter.

Он разместил видео пожара на территории воинской части рядом со станцией Сенная в Вольском районе. Там солдаты перекачивали топливо из цистерны в КамАЗ.

В результате сильный огонь охватил цистерну и припаркованные рядом военные машины. На ликвидацию возгорания прибыли две бригады пожарных, однако до этого военнослужащие сами пытались потушить его.

Вследствие неосторожный действий, четверо солдат пострадали - их состояние тяжелое. Позже один из контрактников, 26-летний парень, умер в больнице.

Как сообщал "Апостроф", 29 мая на корабле на судостроительном заводе "Кузница на Рыбальском" в Киеве вспыхнул пожар.