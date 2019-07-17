История с избиением украинцев "паном" в Польше получила неожиданное продолжение

"Пан", который избил украинских заробитчан в Польше, оказался их руководителем, а не работодателем - после громкого скандала, связанного с публикацией видео, на котором он бьет украинцев и оскорбляет их, мужчину уволили.

Об этом сообщает poznan.tvp.pl.

Так, в обязанности мужчины входило присматривать за рабочими на ферме в Желичове на севере Великопольска. Он утверждает, что причиной конфликта с украинцами якобы стало то, что на него напали.

Отмечается, что действиями мужчины уже заинтересовались правоохранители.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Польше женщина-работодатель вывезла в лес потерявшего сознание украинца, которого нанимала для работы, и оставила его там умирать.

Вскоре сестра умершего украинца Василия Чорнея рассказала подробности трагедии.