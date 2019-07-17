Миллиарды и миллионы: в сети на фото показали "успех" туристического сезона в Крыму

В интернете на фото показали "успех" туристического сезона в оккупированном Российской Федерацией Крыму.

Соответствующие снимки размещены на странице "RoksolanaToday&Крым25%" в Twitter.

‏"Высокий сезон. Миллионы отдохнувших приветствуют миллиарды едущих на отдых!" – говорится в подписи к фото.

Так, на снимках зафиксирован пустующий Керченский мост, которым, как обещали пропагандисты, россияне должны были спешить на полуостров.

Как сообщал "Апостроф", жители Армянска (оккупированный полуостров Крым) жалуются на ужасные условия жизни из-за выбросов с местного завода "Крымский титан".

Между тем, российские СМИ активно пишут об увеличении потока туристов в оккупированный Крым, хотя на самом деле движения автомобилей по материковой части Украины на полуостров практически нет.