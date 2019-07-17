Под Одессой иностранцы мгновенно погибли в жуткой аварии: опубликованы фото

Вечером 16 июля в Одесской области на трассе Одесса-Рени в результате ДТП погибли двое иностранцев.

Как сообщает пресс-служба региональной полиции, авария произошла около 20:00 в районе села Петродолинское. Здесь столкнулись автомобили Volkswagen и ВАЗ, ехавшие друг другу навстречу.

В аварии погибли водитель Volkswagen - житель непризнанного Приднестровья, и его пассажирка – гражданка Молдовы. Они скончались на месте.

Водителя второго транспортного средства госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Полицейские устанавливают причины аварии, ведется следствие.

Ранее "Апостроф" сообщал, что бывший чемпион мира по боксу Пернелл Уитакер по прозвищу "Сладкий горошек" трагически погиб в ДТП, которое произошло в городе Норфолк в штате Вирджиния (США).