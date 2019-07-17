Под Ровно детей засыпало песком в карьере: фото с места страшного ЧП

В среду, 17 июля, возле села Ясногорка Ровенской области на территории песчаного карьера произошел обвал, которым засыпало двоих детей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Инцидент произошел около 16:00 в Сарнинском районе. Глубина карьера составляет около 5 метров.

"Одного ребенка достали местные жители, его направили в больницу, поиски второго ребенка продолжаются. По состоянию на 18:20 в песчаном карьере села Ясногорка место обвала обследовано, мальчик не обнаружен. Поиски проводятся на прилегающей территории и в населенном пункте. К поискам привлечены местное население и подразделение ГСЧС в составе 8 человек и 2 единиц техники", – говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в субботу, 13 июля, в поселке Смига Ровенской области в результате взрыва погибли двое детей, мальчик и девочка.