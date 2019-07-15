Оползень на пляже в Одессе: новые подробности, фото и видео

В воскресенье, 14 июля, на морском побережье Одессы произошел оползень со склона.

Об этом сообщает пресс-служб ГСЧС.

Информация на линию спасателей поступила в 16:58. Указали, что оползень случился около пансионата "Борей". Как на месте установила спасательная служба, вдоль побережья сдвинулся грунт ориентировочно на площади 200 кв. м.

Отмечают, что в результате инцидента никто не пострадал. Однако 15 июля бригада продолжает поисковые работы - они расчищают завалы и проверяют, нет ли там людей.

По данным издание "Думская", причинами обрушения склона в Черноморке мэрия назвала обводнение и строительные работы. Также есть опасность новых оползней.

"Это частный земельный участок по Ушакова, 6. Хозяин решил оборудовать террасу, забил в землю восемь труб большого диаметра, и из-за этого он откололся. Плюс весь отвод вод идет на склон, грунтовых, ливневых. Район не канализирован, все используют выгребные ямы. Это тоже повлияло", - сказал вице-мэр Петр Рябоконь.

Спасатели заявили, что указанный пляж считается аварийным и был закрыт для посещения.

"Кто определил, что это пляж? Откуда у вас информация? Вы видели паспорт пляжа? У нас, например, нет информации, что это пляж. Если он признан аварийным, то кто его таким признал? Если он признан аварийным, почему не расставлены флажки, почему нас не поставили в известность?", - возмутился мэр Геннадий Труханов.

"Никаких обращений за последние два года от жителей домов на склоне к нам не поступало. Доступа туда у нас тоже нет, поэтому говорить, что участок признан аварийным, нельзя", - добавил Рябоконь.

Отмечают, что укрепление берега в Черноморке не проводилось, склоны находятся в их природном состоянии. Чиновники говорят, что проект берегоукрепления и уполаживания склонов, как это сделано в остальной части города, для Черноморки есть. Но на его реализацию нужно примерно 2 миллиарда гривен.

Как ранее сообщал "Апостроф", был опубликован список улиц Киева, которым грозят оползни.