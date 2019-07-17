В Харькове 20-летняя девушка вылетела с дороги и врезалась в людей: фото и видео жуткого ДТП

16 июля в Харькове автомобиль Nissan вылетел на тротуар, где сбил агитационную палатку и троих человек.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции области, за рулем автомобиля находилась 20-летняя девушка. По предварительной версии, она не справилась с управлением.

Всех троих пострадавших доставили в больницу. Среди пострадавших женщина, которая работала агитатором, и два случайных прохожих. У женщины самые серьезные травмы.

По данным харьковских пабликов, автомобиль въехал в палатку с символикой "Слуга народа".

Следователи уточняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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