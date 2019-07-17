В Киеве произошла дикая история с иностранцем, которого ограбили на вокзале: фото и видео

В Киеве произошла дикая история с 43-летним туристом из Ирландии Барри Кеннеди - мужчина жил на улице и просил еду у прохожих.

Об этом сообщает "Информатор".

Так, около пяти недель назад 43-летний житель Дублина приехал в Киев в качестве туриста. Пробыв в столице неделю, он собирался поехать в Одессу и купил билет на поезд, но его ограбили на Центральном железнодорожном вокзале. Мужчина остался без личных вещей, в том числе телефона и обратного билета на самолет.

Отмечается, что Барри обратился в консульство Ирландии в Украине, но ему отказали в помощи. Мужчине пришлось жить на улице и просить еду у прохожих. За три недели бродяжничества иностранца несколько раз сильно избили. Он начал пить и хотел умереть, но спасли иностранца две девушки - они обнаружили его в Мариинском парке и вызвали скорую и полицию.

Ирландца госпитализировали в больницу, медики оценили его состояние как средней тяжести. У Барри синяки, ушибы и ссадины по всему телу. Кроме того, у него могут быть повреждены внутренние органы.

В консульстве Ирландии в Украине заявили, что о сложившейся ситуации с Барри Кеннеди они знают, но все что могли сделать - это передать информации в посольство в Чехии. Журналистам удалось связаться с представителями сообщества украинцев в Ирландии. По их словам, у них неоднократно возникали проблемы с работниками данного консульства. Сейчас же, после случая с Барри, они готовят жалобу в ирландский МИД.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве группа несовершеннолетних парней избила бездомного, снимая процесс на камеру.

19 июня в Киеве совершили нападение на известного украинского стилиста Олега Шурыгина и его друзей.