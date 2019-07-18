Полиция поймала подозреваемого в убийстве участницы популярного шоу

Правоохранители Киевской области раскрыли убийство участницы популярного телешоу "Битва экстрасенсов", которое произошло в 2016 году.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области, 17 июля удалось задержать подозреваемого в преступлении.

По материалам следствия, 21 сентября 2016 года указанный мужчина подвозил потерпевшую. Внезапно у них возник конфликт, после чего убийца нанес жертве более 10 колотых ран в область шеи, груди и живота. Бездыханное тело он оставил в зарослях, а сам скрылся.

В ходе проведенного обыска по месту жительства подозреваемого обнаружено и изъято возможное орудие совершения преступления.

Ему сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) и ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами).

Известно, что у погибшей остались трое детей.

Ранее "Апостроф" сообщал, что ранее судимый мужчина в Днепре выбросил из окна четвертого этажа собаку, которая из-за полученных повреждений погиб.