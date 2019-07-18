Страшный пожар на студии аниме в Японии: число жертв резко выросло

Количество жертв пожара в японской студии Kyoto Animation уже достигло 33 человек.

Об этом сообщает CNA.

Местные правоохранители уже задержали поджигателя студии. Им оказался 41-летний японец, который принес две канистры бензина, облил им один из этажей студии и поджег. Пока мотив его поступка неизвестен, но полиция продолжает следственные действия.

Напомним, ранее говорилось о 13 погибших в огне в трехэтажном здании. Всего в момент пожара в здании находились около 70 сотрудников.

Студия Kyoto Animation занимается выпуском сериалов и полнометражных фильмов. Самые популярные работы студии — Кланнад, Меланхолия Харухи Судзумии, Канон, K-On!, Вайолет Эвергарден и другие.

Как ранее сообщал "Апостроф", 16 июля в столице России, Москве, в районе станции метро "Киевская" вспыхнул крупный пожар. Там горела кровля административного здания, которое находится на реконструкции. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.