В Одессе 25-летняя девушка стала жертвой таксиста и его брата: фото и видео

В Одессе 25-летняя девушка стала жертвой таксиста и его брата - она вызвала такси через мобильное приложение, но ее вывезли в безлюдное место и изнасиловали.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Так, инцидент произошел около 23:00. Одесситка вызвала такси, чтобы доехать в центр города, но в такси оказался не только водитель, но и его брат. Злоумышленники изнасиловали девушку, после скрылись с места, забрав с собой ее сумку и мобильный телефон.

Отмечается, что в полицию одесситке помог добраться водитель автомобиля, проезжавшей неподалеку. Через несколько часов правоохранители вышли на след и самих подозреваемых. Они оказались родными братьями, 1995 и 1997 годов рождения.

Как выяснилось, мужчины уже попадали в поле зрения правоохранителей - в мае этого года совершили разбойное нападение на другую жительницу Суворовского района.

Злоумышленников задержали, по месту их жительства и в авто проведены обыски, изъяты вещественные доказательства преступления.

В настоящее время по данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Оба подозреваемых задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Харьковской области подростки изнасиловали 6-летнего мальчика с инвалидностью.

Также в Соломенском районе Киева неизвестный напал на 21-летнюю девушку и изнасиловал ее.