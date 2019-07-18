RU  UA  EN

четверг, 18 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.80
Меню
Общество

ТОП-20 лучших ресторанов Киева: итоги голосования

Новости

18 июля

03:36
В сети вычислили афериста, который "разводит" украинских патриотов: фото переписки
02:39
В Одессе 25-летняя девушка стала жертвой таксиста и его брата: фото и видео
01:33
Огромный столб до облаков: появились впечатляющие видео торнадо в Германии
00:27
В сети показали видео, как в Киеве мама учит воровать маленькую дочь

17 июля

23:57
У соратника Зеленского бурный роман: в сеть попали фото девушки Богдана
23:56
ЧП с детьми в карьере под Ровно: появилась трагическая новость
23:42
История с избиением украинцев "паном" в Польше получила неожиданное продолжение
23:25
Под Харьковом вспыхнул "адский" пожар: опубликованы фото и видео
22:57
В Одессе загадочно погиб известный телеведущий: фото с места трагедии
22:54
Назначен новый глава полиции Киевской области: что о нем известно, фото и декларация
22:49
Кандидат от "Слуги народа" Куницкий не может стать нардепом из-за двойного гражданства - Зеленский
22:23
Ехали на отдых: появились новые подробности и фото жертв страшного ДТП под Николаевом
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Одессе 25-летняя девушка стала жертвой таксиста и его брата: фото и видео

четверг, 18 июля 2019, 02:39
переглянути новину українською

В Одессе 25-летняя девушка стала жертвой таксиста и его брата - она вызвала такси через мобильное приложение, но ее вывезли в безлюдное место и изнасиловали.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Так, инцидент произошел около 23:00. Одесситка вызвала такси, чтобы доехать в центр города, но в такси оказался не только водитель, но и его брат. Злоумышленники изнасиловали девушку, после скрылись с места, забрав с собой ее сумку и мобильный телефон.

Отмечается, что в полицию одесситке помог добраться водитель автомобиля, проезжавшей неподалеку. Через несколько часов правоохранители вышли на след и самих подозреваемых. Они оказались родными братьями, 1995 и 1997 годов рождения.

Как выяснилось, мужчины уже попадали в поле зрения правоохранителей - в мае этого года совершили разбойное нападение на другую жительницу Суворовского района.

Злоумышленников задержали, по месту их жительства и в авто проведены обыски, изъяты вещественные доказательства преступления.

В настоящее время по данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Оба подозреваемых задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Харьковской области подростки изнасиловали 6-летнего мальчика с инвалидностью.

Также в Соломенском районе Киева неизвестный напал на 21-летнюю девушку и изнасиловал ее.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киеве отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Боевиков используют на Донбассе для политического влияния на Украину, есть много сценариев - Георгий Тука

Волна детского насилия: почему кастрация не поможет и как уберечь детей

Украинские моряки застрянут в России надолго: почему Путин плюет на приказ Трибунала

Обострение на Донбассе: зачем боевики стягивают технику

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: