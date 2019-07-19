Глава РПЦ устроил коллапс на дороге, не пропустив "скорую": опубликовано видео

В Подмосковье (Россия) из-за приезда патриарха Русской православной церкви Кирилла заблокировали работу машин скорой медицинской помощи.

Видео опубликовали на YouTube-канале GROZNY TV.

Инцидент произошел в Сергиевом Посаде, где перекрыли дорогу из-за приезда священнослужителя. По словам очевидцев, полицейские запрещали медикам с местной подстанции выезжать на вызовы граждан. Причиной стало месторасположение станции скорой - в центре города, по улице Пионерская, куда как раз прибыл кортеж патриарха Кирилла.

"Все стоим и ждем. Сказано было: "Больные подождут"", – рассказала одна из врачей.

Как пишут в Telegram-канале Baza, пресс-секретарь патриарха Александр Волков заявил, что РПЦ разберется в ситуации с перекрытием проезда для "скорых" во время визита Кирилла в Сергиев Посад.

"Такие решения принимает не церковь, а местные правоохранительные органы. Часто бывает, что просто переусердствуют и показывают усердие в работе. Такие ситуации, в особенности к скорой помощи, недопустимы. Мы завтра ждем ответ и, если подтвердится, без реакции, конечно, не оставим".

Как сообщал "Апостроф", в сети пользователей возмутил кортеж президента Украины Владимира Зеленского в Киеве, из-за которого на некоторое время перекрыли дорогу.